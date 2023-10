Anche quest’anno Tortona vuole festeggiare i suoi volontari che riuniti in tante Associazioni si mettono a disposizione per dare un aiuto a chi ha bisogno. La Consulta del Volontariato, a cui fanno capo più di 70 associazioni, ha organizzato per sabato 7 ottobre dalle ore 14,30 alle 18, in piazza Duomo, la “Giornata del Volontariato ” a cui quest’anno si è voluto dare un tema: la vendemmia. Perché “vendemmia”? La presidente del CAV, la dottoressa Pia Camagna, risponde così: “Si è pensato al nostro territorio, all’autunno, ai vigneti, ma soprattutto per noi significa vendemmiare amore, tempo, disponibilità, ascolto, vendemmiamo volontari! Le associazioni addobberanno i propri gazebo, i propri tavoli, in modo inerente al tema e intratterranno i visitatori con spiegazioni, musica, giochi. Le realtà che hanno aderito sono più di 30, ma anche quelle che non partecipano, per motivi più che giustificati, hanno dato il consenso a questa iniziativa. Saranno presenti anche le scuole cittadine dall’infanzia alle secondarie, che sicuramente ci stupiranno con le loro iniziative e la loro creatività. Vi invitiamo sabato 7 in piazza Duomo a Tortona. Sarà un pomeriggio di riflessione e di allegria“.



Associazioni aderenti alla Giornata del Volontariato 2023:

AIDO

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DEL MARE

GAS

AVO

AID

DOR DE PLAI

MATTEO 25

CARITAS

AVOCATO

ESTRO ARMONICO

TERRE DIMEZZO

MINIFAL

DIAPSI

ANTEAS

PROT. CIVILE

CISOM

MISERICORDIA

CRI

LIONS CLUB

UNITRE

FAI

MEIC

MOV

CIF

ASSOCIAZIONE CUCCHI

ASS. PERDUCA

ARCOBALENO DI MIRKO

EXAGO

ALCOLISTI ANONIMI

FAMILIARI AL-ANON

Inoltre saranno presenti:

CARABINIERI TORTONA

VOLONTARI SERVIZIO CIVILE