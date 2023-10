Con uno specifico Decreto n. 36/2023, il Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, ha proclamato per la giornata di domani 3 ottobre il lutto cittadino quale segno di partecipazione della Comunità Alessandrina a quanto accaduto mercoledì 27 settembre 2023.

Per quanto le dinamiche che hanno causato il tragico evento debbano ancora essere completamente chiarite dalle Autorità competenti, la Cittadinanza ha da subito espresso la richiesta di avere un momento formale dedicato al rispetto e alla riflessione.

L’Amministrazione Comunale è stata inoltre informata dalla Dirigenza scolastica dell’ITIS “Alessandro Volta” di Alessandria (Istituto di Istruzione Superiore frequentato dal giovane Matteo) che le studentesse e gli studenti di questo Istituto, unitamente ai Docenti e alla stessa Dirigenza Scolastica, intendono promuovere per il tardo pomeriggio di domani, martedì 3 ottobre, una “marcia silenziosa” in ricordo di Matteo e delle vittime innocenti di questa tragedia: una marcia che si svolgerà con ritrovo alle ore 19.15 circa presso il giardino dell’Istituto scolastico “Volta” e si concluderà verso le ore 21 proprio presso l’abitazione di Matteo.

Il Sindaco Giorgio Abonante ha dunque ritenuto opportuno che il lutto cittadino possa essere effettuato nello stesso giorno dello svolgimento di questa “marcia silenziosa”.

Durante tutta la giornata di martedì 3 ottobre 2023 l’esposizione della Bandiera Municipale di Alessandria sarà a mezz’asta sugli edifici Comunali e si chiede a tutti gli Uffici Comunali di osservare un minuto di raccoglimento alle ore 12.00 dello stesso giorno.

L’auspicio è che la Cittadinanza, le Istituzioni Pubbliche e quelle Scolastiche ubicate nel territorio comunale, le Associazioni locali con tutte le altre Organizzazioni politiche, sociali, sindacali, culturali, sportive, gli Operatori economico-produttivi e commerciali e i Titolari di attività private di ogni genere possano unirsi al minuto di raccoglimento alle ore 12.00 del 3 ottobre 2023.

«La scelta di proclamare questo lutto cittadino – sottolinea il Sindaco Giorgio Abonante – va intesa come una vicinanza che la nostra Amministrazione Comunale, così come la Comunità alessandrina tutta, sentono di rappresentare nei confronti dei Familiari delle persone uccise e, in particolare, delle compagne e compagni di scuola di Matteo così emotivamente colpiti dalla tragedia. Inoltre vuole rappresentare un momento di unità dell’intera Comunità cittadina».