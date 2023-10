Convincente prestazione del Derthona che sbanca meritatamente Gozzano, vincendo per 0-2. La squadra di Daidola mantiene sempre il pallino del gioco segnando un gol per tempo. Seconda posizione in classifica e soprattutto unica squadra imbattuta del girone dopo 5 turni.

Il Derthona si presenta con modulo 3-5-2. In porta Sattanino. Difesa Karkalis(esordio), Tambussi, Rossi. Centrocampo con Procopio Gulli, Toniato, Lacava, Amaradio. In avanti Samb e Merkaj. In panchina Manasiev (non al meglio), Saccà, Gueye, Daffonchio. Come noto, fuori, causa infortuni Giacchino e Todisco.

Partita giocata a temperatura ideale, fa quasi caldo. Il Derthona da subito fa la partita proponendo efficaci soluzioni sulle fasce sfruttando la qualità di Amaradio e Procopio. Occasioni per Toniato (3′ conclusione dai 20 metri parata non senza difficoltà da Del Duca) e Amaradio (17′ conclusione di sinistro in area, forte, ma centrale), mentre il Gozzano si vede soltanto a palla ferma: punizione al 11′ di Capellupo, sopra la traversa. Al 34′ la squadra tortonese passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il più lesto a intervenire è Samb che tocca e insacca per il vantaggio dei leoni.

Il primo tempo termina 0-1.

La ripresa inizia con le stesse formazioni. Al 1′ st subito Derthona: punizione di Toniato sulla quale interviene Rossi il cui colpo di testa finisce di un soffio a lato rispetto al palo destro di Del Duca. Al 7′ st ancora Amaradio scatenato, riceve palla al limite dell’area da Samb e conclude immediatamente, ma con palla abbondantemente alta. E’il preludio al raddoppio che si concretizza al 9′ st con Gulli che dalla fascia destra si accentra al limite dell’area e conclude con un rasoterra teso che finisce nell’angolino basso alla sinistra di Del Duca. A questo punto Schettino comincia la serie delle sostituzioni (tra 11′ e 36′ st entrano Cannataro, Infantino, Di Paola, Scarpa e Cento rispettivamente per Turato, Montalbano, Pluvio, Gemelli e Piraccini). Daidola fa lo stesso, ma in un arco di tempo più ristretto: tra il 20′ st e il 34′ st sostituisce Karkalis, Merkaj, La Cava, Procopio e Gulli rispettivamente con Manasiev, Saccà, Daffonchio, Nani e l’esordiente Dall’Olio. I nuovi entrati cambiano alcuni schemi di gioco ma non incideranno ai fini del risultato finale. Anzi, tanto per cambiare, il solito Amaradio (tra i migliori oggi, con Rossi, Gulli) si rende ancora pericoloso con una bella conclusione deviata in angolo al 22′ st. I padroni di casa si procurano di fatto una sola occasione per poter riaprire il match: al minuto 27′ st Pennati si trova in area, avanza e batte a rete, praticamente davanti a Sattanino che si supera e devia col piede in angolo. Poco dopo Rossi, ben appostato a protezione della porta, respinge col corpo un’altra buona conclusione dei padroni di casa. Nei cinque di recupero non succede nulla.

GOZZANO – DERTHONA 0-2

RETI: 35′ Samb (D), 9’st Gulli (D).

GOZZANO: Del Duca, Di Giovanni, Gemelli (27’st Scarpa), Cigagna, Pluvio (11’st Cannataro), Pennati, Piraccini (37’st Cento), Turato (11’st Di Paola), Capellupo, Ferrari R., Montalbano (19’st Infantino).

A DISP: Chiappini, Santi, Ferrari E., Lettieri.

ALL: Schettino.

DERTHONA: Sattanino, Amaradio, Karkalis (22’st Manasiev), Rossi, Toniato, Tambussi, La Cava (27’st Daffonchio), Procopio (30’st Nani), Samb, Gulli (26’st Dall’Olio), Merkaj (25’st Saccà).

A DISP: Cizza, Licco, Casassa, Gueye.

ALL: Daidola.

AMMONITI: Cannataro (G), Cigagna (G), Procopio (D), LaCava (D).

ARBITRO: Riccardo Borghi della Sezione di Modena.

ASSISTENTI: Matteo Merloni di Ravenna e Jonas Blondon Nkenkeu Teulem di Parma.

https://www.derthonafbc1908.it/