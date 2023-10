La notizia è di quelle importanti, soprattutto per chi ama la cultura e le arti: l’autrice patavina Patrizia Riello Pera sarà presente alla Buchmesse, la Fiera del libro di Francoforte, la più importante rassegna europea, in programma ad ottobre, con Le indagini dell’ispettore Creighton: La nuova vita di Scott Adlam.

Le opere letterarie di PATRIZIA RIELLO PERA spaziano in generi differenti che, a volte, si mischiano fra loro: dall’umoristico al thriller, dal serial alla fantascienza, dai testi educativi per bambini ai fumetti, dai testi teatrali al mistery, senza dimenticare ovviamente la poesia e la sceneggiatura: “Amo tutti i generi in cui mi sono cimentata -spiega la Riello Pera- e spesso anche quelli a cui ancora non mi sono dedicata. Non ho un genere preferito. Dipende dalla qualità dell’opera”.

Le indagini dell’ispettore Creighton: La nuova vita di Scott Adlam, è il volume, edito dalla Di Carlo Edizioni, con cui l’autrice sarà presente alla Buchmesse: “Si tratta di un appuntamento importante -spiega la Riello Pera. Sono orgogliosa di rappresentare il nostro Paese in una Fiera che è punto di riferimento fondamentale per l’editoria mondiale. Credo che per noi autori emergenti questa sia un’occasione unica che va colta con passione e impegno”.

Nel libro, presente in Germania, si intrecciano due storie, fra presente e passato, che terranno il lettore avvinghiato alle pagine del libro.

Mistero, thriller e soprattutto elementi facenti parte dei cosiddetti fenomeni paranormali rendono questo testo intrigante e calamitano l’attenzione del lettore, sollevando il velo dell’illusione fra questo e l’altro mondo.

