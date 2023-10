In relazione all’omicidio avvenuto sabato 14 ottobre nelle adiacenze della stazione di Ventimiglia (un migrante ucciso a coltellate) presieduto dal Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, si è tenuto stamani il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’adozione di più rigorose misure di vigilanza e di sicurezza nel suddetto sito.

Al Comitato hanno preso parte il Questore, Giuseppe Felice Peritore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Marco Morganti, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Omar Salvini, nonché il Sindaco di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, quale componente di diritto in ragione dell’argomento trattato, afferente al suo Comune.

Nel corso della riunione, dopo aver espresso cordiglio per la morte del giovane nigeriano, su disposizione del Prefetto, sono state assunte le seguenti misure:

– l’attuale presidio fisso alla stazione di Ventimiglia verrà con effetto immediato incrementato con la presenza di ulteriori 6 unità della Polizia di Stato che, grazie all’impegno del Questore Peritore che ha fatto convergere su Ventimiglia in seguito ad un’attenta razionalizzazione delle forze assegnate alla Questura in ragione dell’emergenza e delle priorità esistenti nella zona di confine;

– gli elementi di rinforzo svolgeranno presso la stazione, unitamente alle altre forze dell’Ordine presenti, un presidio fisso di stretta sorveglianza, soprattutto in relazione a situazioni di assembramento da parte di migranti e comunque di attenta osservazione di ogni azione che possa preludere a comportamenti che rischierebbero di degenerare in fattispecie penale;

– qualora dovessero verificarsi casi di intemperanze, il Prefetto Romeo ha disposto l’immediato intervento delle Forze dell’Ordine, le quali dovranno procedere all’identificazione e all’espulsione di soggetti facinorosi;

– per quanto riguardo la zona delle “Gianchette”, il presidio fisso della Polizia di Stato sarà ulteriormente rafforzato, con effetto immediato, con la vigilanza dinamica dedicata delle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri;

Si comunica, inoltre, che il Comitato ha anche disposto una capillare azione che verrà effettuata nei confronti che non dovessero rispettare l’ordinanza del Sindaco Di Muro.

Nel Comitato, non si è mancato, inoltre, di porre attenzione agli aspetti di carattere umanitario, sia allo scopo di dare assistenza ai migranti in transito, sia a fornire loro un ambiente che possa evitare soprattutto durante le ore notturne la presenza nel centro e nelle adiacenze della stazione.

A tal fine, il Prefetto Romeo ha convocato una riunione per lunedì 23 ottobre p.v. con Rfi, per definire i profili relativi al trasferimento della struttura denominata “Ferrotel, da utilizzare quale ulteriore Punto di Assistenza Diffusa (Pad). L’ampio immobile consentirebbe l’attivazione di un ulteriore Pad con possibilità di ospitare 90 migranti.

Ufficio stampa Prefettura Imperia