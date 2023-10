E’ di Tortona Silvia Bertolotti, già riconosciuto e apprezzato arbitro internazionale di kick boxing sia per la federazione italiana Federkombat che per la WAKO, federazione mondiale. Maestro della stessa arte marziale per la Derthona Combat è anche membro della Consulta, una commissione arbitrale di Federcombat e responsabile della formazione pratica per gli ufficiali di gara in Piemonte.

Sarà Silvia uno degli 8 arbitri internazionali, unica italiana, selezionati a livello mondiale ad arbitrare le specialità da tatami agli imminenti World Combat Games che si terranno a Riyad (Arabia Saudita) dal 20 al 30 ottobre 2023 – www.worldcombatgames.sport . Si tratta del più alto livello di atleti al mondo per tutte le arti marziali non ancora ammesse come sport olimpici. I match di kick boxing si terranno dal 25 al 27 ottobre e si potranno seguire in streaming dal sito ufficiale https://riyadh2023.com.