La Polizia Municipale sta effettuando e predisponendo controlli sulla velocità dei veicoli, anche con strumentazione elettronica (autovelox e telelaser), sulle strade dove il fenomeno del superamento dei limiti è più rilevante.

Come segnalato anche da numerosi cittadini, si è potuto constatare che in particolare nelle vie e strade d’ingresso alla città spesso gli automobilisti non osservano le necessarie regole di condotta e prudenza ai fini della sicurezza della circolazione stradale.

Si ricorda che all’interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, vige il limite massimo di velocità di 50 km/h; ciò significa, sostanzialmente, che la velocità deve essere commisurata alla strada che si percorre, quindi in alcuni punti la condotta di guida deve essere particolarmente prudente (per esempio in prossimità di scuole e ospedali, nel centro storico e laddove la visibilità non sia ottimale).

Proprio in considerazione di ciò la Polizia Municipale effettuerà i controlli a tutela, in particolare, degli utenti più deboli. I controlli, nel rispetto delle norme di legge, saranno intensificati lungo via Mazzini, via Raggio, via San Giovanni Bosco, via Bixio e comunque in tutte le altre strade di maggior percorrenza.