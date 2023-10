Agape Cooperativa Sociale Onlus è il braccio operativo della Caritas Diocesana di Tortona e cura direttamente l’attuazione, su tutto il territorio Diocesano, di tutte le attività benefiche e solidali, quali: mense, ambulatori medici, centri d’ascolto per le persone svantaggiate, housing sociali, corridoi umanitari e dormitori. Nel corso dell’ultimo anno la Cooperativa ha avvitato due laboratori professionalizzanti di restauro e cucito il cui scopo è da una parte riutilizzare materiali usati contribuendo all’economia circolare ed evitare gli sprechi, dall’altro dare competenze lavorative a persone difficilmente inseribili nel mondo del lavoro.

In relazione a tali laboratori Agape Cooperativa Sociale Onlus desidera porgere i più sentiti ringraziamenti alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per il generoso contributo e per la fiducia che ha deciso di accordarci nell’ambito del progetto “Ri-Crea & Ri-cuci: sostenibilità ed inclusione”. Il contributo della Fondazione è stato determinante per la riuscita del progetto ed ha permesso l’acquisto di due strumenti indispensabili per le nostre attività: una macchina ricamatrice ed un soffiatore ad aria calda.

Il legale rappresentante Francesco Larocca