Montalto Carpasio, 8 ottobre. In seguito alle indagini svolte nell’immediatezza dell’evento, i Carabinieri Forestali dei Nuclei di Triora e Badalucco identificavano come sospetto responsabile dell’incendio boschivo avvenuto domenica mattina in località Binelle a Montalto Carpasio un residente della zona, pluripregiudicato con precedenti specifici.

L’uomo, già sospettato di aver appiccato le fiamme anche in occasione dell’incendio che si era verificato lo scorso 12 settembre nella medesima località era stato allora già denunciato all’autorità giudiziaria.

In quell’occasione le fiamme si erano propagate per più giorni anche grazie alle condizioni meteo favorevoli all’incendio, mandando in fumo oltre 200 ettari di vegetazione tra bosco e macchia mediterranea.

I militari, impegnati domenica nel consueto servizio di prevenzione ed emergenza ambientale, erano intervenuti su segnalazione della centrale operativa.

Secondo le ricostruzioni fatte dai Carabinieri Forestali il gesto sarebbe da inquadrare in un tentativo di ripulitura e rinnovo del pascolo.