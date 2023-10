Presieduta dal Prefetto, Valerio Massimo Romeo, si è tenuta stamane una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia per un rinnovato esame delle misure di ordine e sicurezza pubblica da attuare su Ventimiglia.

La riunione è stata convocata al fine di tracciare un quadro di interventi su Ventimiglia alla luce delle valutazioni emerse in occasione dell’incontro con il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e il Sottosegretario di Stato, On. Nicola Molteni.

Il Prefetto Romeo, esprimendo vivo apprezzamento per l’attenzione istituzionale riservata a Imperia e a Ventimiglia dai massimi vertici del Ministero dell’Interno, nel corso della riunione ha delineato un programma di interventi in linea con le esigenze ravvisate in occasione della visita delle suddette Autorità di Governo.

In particolare sotto il profilo della sicurezza, anche alla luce dei recenti episodi di rissa e turbative dell’ordine pubblico che si sono verificate in località “Gianchette – Via Tenda”, nell’odierna riunione il Prefetto ha disposto l’impiego fisso di personale delle Forze dell’Ordine a presidio della suddetta località, anche durante le ore notturne.

Tale dispositivo, che sarà direttamente coordinato sotto il profilo tecnico dal Questore Giuseppe Felice Peritore, va a rafforzare le misure già in atto sul territorio varate nelle precedenti riunioni di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, tra le quali si segnalano: il servizio di poliziotto e carabiniere di quartiere, i controlli straordinari che, con cadenza settimanale, vengono effettuati dai reparti inquadrati interforze, i servizi di vigilanza a cura della Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza dedicati alle zone più critiche della città.

Inoltre, in linea con gli approfondimenti acquisiti nel Comitato del 2 ottobre alla presenza dei Vertici Ministeriali, il Prefetto Romeo ha evidenziato la necessità di rafforzare le iniziative di carattere umanitario e assistenziale in favore dei migranti, anche al fine di evitare situazioni di forte concentrazione degli stessi in alcune zone di Ventimiglia.

In tale direzione sono in atto iniziative da parte della Prefettura finalizzate all’individuazione di un ulteriore Punto di Assistenza Diffusa di ampie dimensioni, tenuto conto che quello attualmente gestito dalla Caritas, benché svolga una positiva funzione assistenziale in favore dei soggetti più fragili, risulta tuttavia insufficiente rispetto ai bisogni dei migranti in continuo aumento.

Si informa altresì che nel corso della riunione di oggi, grazie alla disponibilità del Questore, è stata decisa l’attivazione presso l’Ospedale di Imperia di un posto fisso di Polizia composta da due unità.