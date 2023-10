È arrivato in questi giorni ai Volontari della Protezione civile di Pontecurone un Attestato di Benemerenza che essi attendevano, a conferma dell’apprezzamento del loro straordinario lavoro in Emilia Romagna in seguito alle disastrose alluvioni del maggio scorso. Il riconoscimento arriva da “Proteggere Insieme” di Alba. Infatti i volontari pontecuronesi sono affiliati alla Colinna mobile Nazionale e Beni culturali.

Il paese è grato e orgoglioso di questo gruppo, sempre presente, vigile e pronto ad intervenire in aiuto e soccorso di chi è in difficoltà.

