Martedì 31 ottobre 2023, presso il Teatro Civico di Tortona, gli studenti delle classi quarte del Liceo Peano prenderanno parte al convegno sportivo “Oltre il limite”, un’occasione per riflettere sul tema della disabilità e della malattia nello sport. Ospite dell’evento, patrocinato dal Comune di Tortona e dal Coni – comitato regionale del Piemonte – il saltatore Roberto La Barbera, atleta paralimpico, e il maratoneta Simone Carniglia. I due sportivi racconteranno le loro esperienze il ruolo fondamentale dello sport nel superare gli ostacoli e le difficoltà della vita quotidiana. E saranno a disposizione per un confronto con gli studenti e per rispondere alle loro domande.

