La Giunta Comunale di Tortona visto che la Festività di Santa Croce, che si svolge annualmente nel mese di maggio, non cade in data fissa ma viene ogni anno stabilita, di norma, il lunedì successivo al secondo week-end di maggio, con

festeggiamenti e tradizionale mercato che si svolgono dal precedente sabato pomeriggio alla sera del

lunedì della festa e luna park in piazza Allende approssimativamente dal 25 aprile al week end che

conclude la settimana del lunedì di Santa Croce. Visto che ogni anno, nel fissare la data della ricorrenza tortonese si evita di sovrapporsi a quella di svolgimento della festa patronale della vicina città di Voghera che ricorre ogni anno in concomitanza con la festività religiosa dell’Ascensione, che cade sempre di domenica in data variabile, correlata con la Santa Pasqua; dato atto che per l’anno 2024 la seconda domenica del mese di maggio, calendarizzata al 12 del mese,

coincide con la celebrazione liturgica dell’Ascensione del Signore – Festa Patronale di Voghera e che

pertanto si ritiene necessario anticipare la festività di Santa Croce al primo week-end di maggio e

precisamente nei giorni sabato 4, domenica 5 e lunedì 6.

Correlati