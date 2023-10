A Chiappa, tutto il profumo dell’autunno in una festa di paese che anima e colora la località in occasione della seconda Castagnata di Chiappa. A partire dalle 12.00 di domenica 15 ottobre street food, cocktail, vino, bevande, birra e naturalmente castagne, per celebrare la stagione autunnale in una delle località più caratteristiche di San Bartolomeo al Mare.

Ad animare il pomeriggio sarà la Karibe Band che suonerà dal vivo sempre in piazza Sottana, insieme alle danzatrici del ventre della Scuola New Movanimart, alla scuola di ballo ASD Imperia Dance e alla campionessa di pole dance Chiara Peirone.