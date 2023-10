Il Comune di San Bartolomeo al Mare si congratula con Diego Ardoino, Professore al Dipartimento di Linguistica e Letteratura Italiana dell’Università di Vilnius. Nei giorni scorsi gli è stata concessa l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. Il titolo gli è stato riconosciuto per il fondamentale ruolo nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l’Italia e la Lituania.



La cerimonia di conferimento si è svolta presso l’Istituto Italiano di Cultura di Vilnius in presenza di Alice Barberis (vice Ambasciatrice d’Italia in Lituania), Vieri Sorace Maresca (Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura in Vilnius) e Mindaugas Kvietkauskas (Preside della Facoltà di Filologia dell’Università di Vilnius).



Classe 1975, Diego Ardoino ha frequentato il Liceo classico e ha proseguito gli studi, dalla laurea in lettere antiche ai dottorati di linguistica, presso l’Università di Pisa e presso l’Università Goethe di Francoforte. Ardoino è conosciuto e apprezzato come promotore di frequenti scambi culturali che hanno portato studenti e docenti lituani in Liguria, spinti dal desiderio di approfondire le loro conoscenze linguistiche, etnografiche e culturali. La sua famiglia, residente per anni nel comune di San Bartolomeo al Mare (IM), è titolare dell’Oleificio Giacinto in borgata Richieri.

