A partire da lunedì 9 ottobre 2023 sono previsti una serie di interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture viarie del territorio comunale di Casale Monferrato.

Si opererà su quattro attraversamenti in Strada Vecchia Vercelli, Salita Sant’Anna, Via Candiani d’Olivola, Via Cardinal Massaia.

Saranno, inoltre, migliorati con nuove bitumazioni tre innesti della rotatoria situata tra Lungo Po e Viale Marconi, la porzione di Piazza Cesare Battisti di fronte alla Casa di Riposo, il tratto ad angolo tra Piazza San Francesco e Via Santa Croce, Via dei fiori e il piazzale del peso pubblico di Casale Popolo.

Sarà infine effettuata manutenzione alla Strada Comunale della Costa di San Michele (Montalbano).