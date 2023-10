In seguito al messaggio emesso dalla Regione Liguria – Servizio Protezione Civile del 19/10/2023 nel quale si evidenzia sulla zona A relativa ai bacini piccoli, medi e grandi di Ponente lo stato di allerta arancione per alta probabilità di temporali forti organizzati e persistenti dalle ore 22.00 del 19/10/2023 fino alle ore 15,00 del 20/10/2023 e considerato che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, gli eventi alluvionali che colpiscono il nostro territorio non possono essere previsti in maniera precisa e che sussiste l’esigenza di limitare al massimo i rischi per le persone nelle zone sensibili del territorio comunale in previsione o in coincidenza di eventi meteo-idrogeologici potenzialmente calamitosi, con particolare riferimento alla costa e alle zone in prossimità dei corsi d’acqua il Sindaco del Comune di Cervo ordina a partire dalle 22,00 del 19/10/2023 fino alle 15,00 del 20/10/2023 la chiusura degli impianti sportivi a gestione pubblica e in concessione a terzi siti in fregio a Via Steria, nonché la chiusura di tutte le aree in concessione a terzi esistenti lungo il torrente Steria; la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado; la chiusura dei parcheggi pubblici siti in Via della Foce; la chiusura dei giardini e parchi pubblici; la chiusura degli impianti sportivi insistenti sul territorio del Comune di Cervo; la chiusura del Cimitero comunale; la chiusura del guado sul torrente Steria di collegamento tra il Comune di Cervo e il Comune di San Bartolomeo al Mare e dispone che il seguente provvedimento venga comunicato alla Prefettura di Imperia, al Presidente della Provincia di Imperia, al Comando della Polizia Municipale, all’Associazione volontari della Protezione Civile, alla Capitaneria di Porto, alle Poste Italiane, al Comune di San Bartolomeo al Mare, al Circolo Tennis di Cervo, al Presidente del Circolo Ricreativo “Babilonia”, all’FC Cervo 2016, all’Istituto comprensivo di Diano Marina, alla ditta appaltatrice del servizio mensa Camst, alla ditta appaltatrice del servizio scolastico Itaca e dispone la pubblicazione del presente annuncio sul sito web del Comune di Cervo.

