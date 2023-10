L’altra sera riunione in Provincia per la suddivisione del contributo ministeriale destinato all’area interna Imperiese

UN MILIONE PER LE STRADE DELL’ENTROTERRA

Quattro interventi per la manutenzione e la messa in sicurezza dei collegamenti intervallivi a ponente. Il Presidente Claudio Scajola: “La suddivisione degli interventi è stata concordata con i sindaci. Il finanziamento sarà integrato da nostre risorse che saranno impiegate per le strade dei Comuni che non beneficeranno di questo contributo”.

Un milione di euro per le strade dell’entroterra. Il finanziamento arriva da risorse ministeriali destinate all’Area interna Imperiese comprendente i Comuni di Airole, Badalucco, Baiardo, Castelvittorio, Ceriana, Dolceacqua, Isolabona, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Triora e Vallebona. Venerdì sera, in Provincia, si è tenuta la riunione convocata dal Presidente Claudio Scajola, alla quale hanno partecipato alcuni sindaci e amministratori della zona interessata (il sindaco di Triora Massimo Di Fazio, il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, il sindaco di Soldano Isio Cassini, il consigliere comunale di Montalto Carpasio Andrea Novella) per concordare l’impiego del contributo. La scelta è caduta su quattro interventi di manutenzione e di messa in sicurezza di altrettante strade provinciali intervallive, anche di particolare rilevanza turistica.

I lavori – che saranno eseguiti nel 2024 e nel 2025 – sono previsti sulla Sp 76 Colle Melosa-Garezzo nei Comuni di Pigna e Triora (201 mila euro), sulla Sp 54 della Valle Oxentina (201 mila euro), sulla Sp 63 Isolabona-Apricale-Bajardo (302 mila euro), sulla Sp 65 Pigna-Molini di Triora (302 mila euro).

Il Presidente Claudio Scajola commenta: “La suddivisione degli interventi è stata concordata con i sindaci. Il finanziamento sarà integrato da nostre risorse che saranno impiegate per le strade dei Comuni che non beneficeranno di questo contributo”.