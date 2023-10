L’Associazione Culturale Commedia Community (Teatro della Juta) e l’Associazione DLF (Dopolavoro Ferroviario) Alessandria – Asti indicono la 2a edizione del festival COMICORTO, riservato a cortometraggi di fiction e attori di genere comico, commedia e stand up comedy. La prima edizione si era tenuta informalmente nel 2008 al Cinema Teatro Roma di Arquata Scrivia e aveva riscosso un notevole successo. Nel 2023, molti anni dopo, grazie alla collaborazione con il DLF – Teatro Ambra, il progetto è stato ripreso, con la volontà comune di dare continuità a questo festival che unisce la comicità del video con quella live della scena.

Il festival prevede due sezioni: una per CORTOMETRAGGI, preferibilmente di argomento comico e con una durata massima di 30 minuti, e una live, per ATTORI di genere comico, commedia e stand up comedy.

La serata finale si svolgerà al Teatro Ambra di Alessandria il 1 dicembre 2023 alle ore 21, dove si alterneranno massimo 6 cortometraggi finalisti e tre artisti dal vivo. L’iscrizione al festival è gratuita e dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 23.59 del 20 novembre 2023, a: comicorto@gmail.com.

A breve verrà comunicata la giuria d’onore, che premierà il miglior cortometraggio (con un buono per l’acquisto di tecnologia da € 300) e il miglior artista dal vivo.

Un premio speciale è dedicato al “Cinema senza barriere” (con un buono per l’acquisto di tecnologia da € 200), per il miglior cortometraggio che tratti i temi della integrazione, inclusione sociale, razziale, e della disabilità.

L’artista dal vivo che si aggiudicherà la vittoria, invece, potrà esibirsi la prossima stagione nei Teatri di Arquata Scrivia, Gavi e al Teatro Ambra all’interno delle stagioni ufficiali.

Per partecipare occorre consultare il regolamento completo sui siti www.teatrodellajuta.it e www.dflal.it e inoltrare le schede di partecipazione e le liberatorie alla mail comicorto@gmail.com, inviando anche il link dove poter scaricare i cortometraggi completi.

“Riportare in vita Comicorto è un sogno che l’Associazione Commedia Community/Teatro della Juta aveva nel cassetto da molto tempo. La sinergia con il DLF ha permesso di tornare a parlare di questo festival, che porta nella stessa sala opere video e artisti dal vivo, le due facce della nostra associazione, che da sempre ha fatto convivere i due aspetti. Siamo ansiosi di poter visionare i primi lavori video per constatare come il mondo dei cortometraggi abbia subito dei mutamenti tra il passato che conoscevamo e il presente, cambiando linguaggio e tecnologie. Inoltre abbiamo voluto creare una sezione speciale dedicata all’inclusione poiché sia il Teatro della Juta (con il progetto Teatro della mente) sia il DLF con il progetto Teatro nello Spaz..IO credono in questo valore e perseguono gli stessi obiettivi da molto tempo”.

Enzo Ventriglia, Direttore Artistico Teatro della Juta e Civico di Gavi, Presidente di Commedia Community.

FOTO DI REPERTORIO