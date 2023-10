Con l’allerta arancione chiudono tutte le scuole del Golfo dianese. Lo stato di allerta arancione per le condizioni meteo avverse inizia stasera alle 22:00 e dura fino alle 14:59 di domani, 20 ottobre, giornata che sembra essere la più critica per piogge diffuse, vento forte e temporali.

Il Sindaco di Diano Marina ha firmato l’ordinanza che ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado di tutto l’istituto comprensivo, delle scuole materne parificate e convenzionate, degli asili nido comunali, degli impianti sportivi comunali, dei cimiteri, dei giardini pubblici, del circolo per anziani “Ada Carlotta Garibaldi” in via Genova 44, del guado in attraversamento del torrente San Pietro, della strada lato torrente San Pietro, della bocciofila, del sottopasso del porto, del Palazzo del Parco, del transito pedonale e veicolare del tratto di Strada Gorleri lungo Rio Mortula privo di muro d’argine situato a monte del ponte di collegamento tra Strada ai Gorleri e Via Sori, del transito pedonale tra Via Aurelia Ovest (presso Hotel Villa Igea) e Via Sant’Anna Cavo e Via G.L. Martino e il divieto di accesso a tutte le spiagge libere e in concessione, ai moli aperti al pubblico e alla strada S.S. n. 449 (Incompiuta) a partire dalla zona Molo Cavour fino al confine con il Comune di Imperia, nonché il divieto di svolgimento di ogni manifestazione.

L’ordinanza è valida fino a cessata allerta arancione ed eventuale cessata allerta rossa, qualora venisse emanata immediatamente dopo l’arancione.