I Campionati italiani di marcia avranno luogo in Alessandria il prossimo 15 ottobre, domenica, dalle ore 8,oo alle 13,oo circa nei pressi del campo di atletica, promossi dal Comune di Alessandria con l’organizzazione dell’ASD Atletica Alessandria ed il sostegno di Nova Coop e 3i Group, proponendo un intenso programma di gare a vari livelli.

La manifestazione nazionale di atletica leggera è stata assegnata alla ASD Atletica Alessandria dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e la gara si articolerà su un percorso stradale adiacente al campo di atletica, interessate le vie Moccagatta e Galimberti.

Un’importante gara nazionale di marcia su strada in programma, che oltre ad essere una delle prove del Campionato Italiano Assoluto di Società di Marcia, offrirà l’assegnazione dei titoli di Campione italiano Individuale delle categorie Juniores e Allievi maschili e femminili ed i Trofei Nazionali per Regioni.

L’iniziativa si avvale anche di un prologo, che si svolgerà presso Cultura e Sviluppo in piazza de André, sabato 14 ottobre dalle ore 16,30 e si tratta di un convegno tecnico sul tema “La differenza è solo tecnica. Marcia e Mezzofondo: parallelismo tra le specialità”, con la partecipazione di importanti e ben noti relatori quali sono Sandro Damilano, per gli interventi relativi alla marcia, e Gianni Crepaldi, per la parte dedicata al mezzofondo, con la conduzione di Gianni Mauri, presidente FIDAL Lombardia.

Sandro Damilano, allenatore di atletica leggera specializzato nella marcia, come responsabile del settore marcia per la FIDAL ha vinto 61 medaglie olimpiche, mondiali e continentali, mentre come allenatore personale ha conquistato 80 medaglie.

Gianni Crepaldi, ex siepista ed ex maratoneta, attualmente è collaboratore tecnico nazionale per mezzofondo assoluto e giovanile.