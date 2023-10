Sono iniziati i lavori di restauro e riqualificazione del Municipio storico di Pontecurone, che da molti anni versava in un deplorevole stato di degrado. L’intervento, realizzato con fondi regionali e comunali, riguarda le facciate su via Roma e via Emilia, compresi i serramenti. Ricordiamo che l’edificio, nella sua pianta originale, risale al XIII secolo e che i portici furono fatti costruire a lato della piazza agli inizi del 1600 dall’amministratore G. Battista Cattaneo, con il contributo di 200 scudi da parte della comunità del paese.

