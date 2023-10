Giovedì 12 e venerdì 13 ottobre nel Salone di rappresentanza di via Venezia, 16 è in programma il corso teorico – pratico di isteroscopia ambulatoriale organizzato dalla struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria diretta da Davide Dealberti, in collaborazione con Sicmig, la Scuola Italiana di Chirurgia Mini Invasiva Ginecologica.

L’isteroscopia è una tecnica chirurgica endoscopica mini invasiva che consente di trattare patologie quali fibromi uterini, polipi endometriali, setti uterini in day hospital o in ambulatorio chirurgico, senza supporto anestesiologico grazie alle più moderne strumentazioni chirurgiche e con operatori esperti.

La prima giornata, dopo i saluti istituzionali, si aprirà con una serie di relazioni che si soffermeranno sull’evoluzione dell’isteroscopia, la semeiotica isteroscopica moderna, l’utilizzo delle energie in ambulatorio, la strumentazione e le tecniche chirurgiche, il ruolo dell’anestesia locale, le complicanze, l’esperienza nel Regno Unito e la preparazione farmacologica e terapia medica esclusiva.

Nel pomeriggio, invece, i partecipanti saranno divisi in due gruppi che avranno la possibilità di seguire una rassegna video di tecniche e interventi isteroscopici ambulatoriali e, nell’aula didattica del reparto di Ostetricia e Ginecologia, una sessione pratica di Hands on su simulatori virtuali di isteroscopia operativa.

Il 10° Corso Sicmig proseguirà poi venerdì 13 nel Salone di rappresentanza con la diretta dalla sala operatoria di Ostetricia e Ginecologia dove i dottori Stefano Calzolari, Ursula Catena, Davide Dealberti, Martin Farrugia, Giancarlo Garuti, Francesco Mangino, Gaetano Perrini, esperti nazionali e internazionali, eseguiranno isteroscopie con le più moderne tecnologie attualmente disponibili.

«Questo importante corso – ha spiegato il dottor Dealberti – sarà anche l’occasione per ricordare una figura che ha segnato non solo la storia della chirurgia mini invasiva, ma della ginecologia italiana, il dottor Massimo Luerti, che ci ha lasciati lo scorso agosto. Una figura di spicco che ha sempre partecipato da protagonista e con entusiasmo ai corsi e agli eventi organizzati dalla nostra Azienda Ospedaliera. Per questo motivo credo sia doveroso ricordare e celebrare pubblicamente in questa occasione il professionista e l’uomo Massimo Luerti».