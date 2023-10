Per tutto il weekend ad Alassiosi terrà il raduno di Porsche sportive in piazza San Francesco. L’evento, patrocinato dal Comune di Alassio, prevede quest’anno per i piloti un tour della Riviera tra Valle Arroscia, Laigueglia, Andora e Cervo.

Nel pomeriggio di sabato 21 il rientro ad Alassio con la tradizionale sfilata delle auto nel centro storico e parcheggio in Piazza San Francesco.

Domenica 22 il saluto del gruppo alla città e la partenza delle auto, che proseguiranno il loro itinerario.