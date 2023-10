Si chiama Swimming Experience ed è la novità 2023/2024 organizzata dalla Derthona nuoto. Si tratta di lezioni private di nuoto rivolte a tutti coloro che desiderano migliorare e consolidare i quattro stili del nuoto e sono anche alla ricerca di una risposta tecnica ancora più precisa e personalizzata.

A seguire chi aderirà ai corsi sono allenatori di provata esperienza del mondo agonistico: gli allenatori federali della Derthona nuoto iscritti all Federazione Italiana Nuoto.

“Il nostro focus- dice il presidente della Derthona nuoto Giuseppe Bottazzi (nella foto in basso) – è quello di portare il nuotatore a migliorare le proprie capacità acquatiche, sensoriali e coordinative con un percorso didattico mirato che si svolgerà in quattro lezioni. lo scopo è quello di migliorare le partenze, le virate e i quattro stili del nuoto.“

La prima lezione si svolgerà principalmente sull’individuare le micro e le macro problematiche tecniche, verificare la respirazione e la postura. Si lavorerà sulla base dei 25 metri per mantenere l’attenzione e intervenire in tempo reale nelle correzioni del gesto tecnico in fase subacquea e in fase aerea con ripetizione del gesto tecnico, spiegazioni ed analisi teoriche. Il costo è di 130 € per quattro lezioni. Info e iscrizioni presso la segreteria della Derthona nuoto.