Nella giornata di ieri , 16 ottobre, si è tenuta a Diano Marina un’ importante riunione del Sulpl, sindacato autonomo della Polizia Locale alla presenza del Segretario nazionale Dottor Claudio Mascella, della Dottoressa Miriam Palumbo responsabile nazionale della formazione e di Claudio Musicò coordinatore regionale e responsabile della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

A rappresentare la Liguria di Ponente vi erano i vari membri delle Rsu della Provincia di Imperia e di Savona. Mascella ha illustrato le ultime novità riguardanti il Disegno di Legge sulla Polizia Locale che proprio in questi giorni verrà discusso al Governo e che potrebbe finalmente comportare novità professionali di rilievo per la Categoria. Sono inoltre state tracciate le linee guida per la gestione territoriale al fine di una sempre maggiore presenza nei vari Comandi al fine di risolvere le criticità operative in essi presenti. Per l’ occasione, erano presenti anche i due noti politici locali Ivan Bracco e Daniela Bozzano che hanno ascoltato con interesse le problematiche espresse dai vari rappresentanti e ne hanno condiviso le doverose rivendicazioni