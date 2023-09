Il 24 settembre, alle ore 21.30 circa, gli operatori della Squadra Volante di Alessandria venivano inviati presso l’abitazione di una donna di nazionalità russa, la quale riferiva che alcune sue amiche avevano avvistato l’ex compagno, all’interno di un garage in una via vicina. L’uomo, un cittadino albanese di circa 50 anni, era già stato in precedenza denunciato per il reato di maltrattamenti ai danni della compagna e, in ragione di ciò, era destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla dimora della vittima, con la prescrizione di mantenersi ad almeno due chilometri di distanza.

Il personale delle Volanti, individuato il garage indicato, sito a circa 600 metri dalla casa della donna, potevano in effetti trovare all’interno l’uomo, per il quale scattavano le manette per violato il predetto provvedimento.