Una sfilata di eleganza con richiami allo stile “Anni Venti”. È quanto andrà in scena domani sera, venerdì 8 settembre, alle ore 21.30, nella splendida cornice di Calata Anselmi, all’interno degli eventi collaterali di “Vele d’Epoca”. Modelli professionisti, ragazze e ragazzi, sfileranno in abiti di grande eleganza, alcuni dei quali ispirati al periodo “charleston”, a ricordare l’epoca in cui nacque la città.

La sfilata sarà caratterizzata da una serie di coreografie. A presentare e condurre ci saranno Antonio Carli e Marianna de Micheli, già protagonista del soap di successo “CentoVetrine” e oggi impegnata su vari progetti a tema velico.

La sfilata sarà un vero e proprio spettacolo, con siparietti di intrattenimento a cura dei due presentatori. Le coreografie della serata saranno coordinate dalla maestra di danza Paola Serra, mentre la direzione tecnica è a cura di Marco Moraglia. L’evento vede la collaborazione diretta della boutique “Aimo” per gli abiti e dell’hair stilist Enzo e Silvia Saglietto per le acconciature. Sarà presente all’evento anche una delle finaliste di Miss Italia 2022. L’evento è a ingresso libero e gratuito.