Nella tarda serata del 13 settembre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato un 30enne tunisino per resistenza a Pubblico Ufficiale, a seguito di una richiesta al 112 da parte di un cittadino che segnalava la presenza di un soggetto che disturbava gli avventori di un bar nel centro storico.

I Carabinieri giungevano sul posto trovando l’uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica, il quale dapprima rifiutava di fornire le generalità e poi minacciava e aggrediva gli operanti, venendo quindi bloccato e condotto in caserma. Lo straniero, trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Tortona, nella mattinata del 14 settembre 2023 è stato condotto presso il Tribunale di Alessandria, dove l’Autorità Giudiziaria, a seguito della convalida dell’arresto, ha disposto la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nelle more del processo.