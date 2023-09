Lo hanno scritto molti giornali: a 3 Km da Tortona epicentro di una scossa di terremoto, questa mattina sabato 2 settembre.

“Peccato” (ma forse sarebbe meglio scrivere “per fortuna”) che la scossa sia avvenuta ad una profondità di 43 Km e sia stata di magnitudo 2.2 cioé pure di secondo livello di quelle che sul sito ufficiale di Vulcanologia non sono segnate in neretto come appare sull’immagine in alto.

Si tratta di scosse che ci sono sempre state nella nostra zona vicina all’ appennino che si registrano a grande profondità.

Il “bello” è vedere alcuni giornali scrivere “Al momento – fanno sapere dall’Istituto di geofisica e vulcanologia – non si segnalano danni a cose o persone.” Ovvio, se non banale, vista la bassa entità della scossa ma soprattutto l’elevata profondità. Diverso sarebbe stato se fosse stata meno profonda, come quella simile avvenuta sempre oggi ma ad Arquata del Tronto ad una profondità di soli 9 Km (quella a Tortona è 5 volte più profonda) ebbene, come riporta il resto del Carlino ad agosto nelle Marche ci sono state ben 49 scosse di terremoto, l’ultima delle quali quella di stanotte, eppure non mi pare di aver sentito TG che ne parlino. Ecco perché questa scossa di assestamento tellurico, rientra nella normalità, quindi una non-notizia.

Questo articolo non è contro i colleghi, ognuno è libero di scrivere ciò che vuole, ma ha il solo scopo di tranquillizzare i Tortonesi che hanno letto la notizia altrove.