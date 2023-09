Sembra sia stato fatale agli occupanti di un’auto lo scambio di carreggiata avvenuto alle periferia di Tortona verso piacenza sull’Autostrada A/21. Un’aut, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un mezzo pesante ed è stato un disastro:

ben 4 le persone ferite fra cui una molto grave in prognosi riservata trasportata con l’elicottero all’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. in ospedale. Un’ altra persona ha riportato ferite di media gravità guaribili in alcune settimane mentre altre due lievi ferite. Los schianto si è verificato poco dopo mezzogiorno con lunghe code e la chiusura del casello di Alessandria est in direzione Piacenza. Sul posto anche i Vigili del fuoco.