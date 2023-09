Una giovane ragazzina trasportata con l’elisoccorso all’ospedale infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria ma per fortuna non in pericolo di vita, il conducente dell’altra auto trasportato all’ospedale di Tortona, qualche piccola ferita e contusioni varie, ma tutto sommato avrebbe potuto essere molto più grave il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi alla frazione Rivalta Scrivia di Tortona che oltre al 118 ha visto la presenza dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona e della pattuglia della Polizia stradale Tortonese.

Secondo la prima sommaria ricostruzione una donna alla guida di una “mini” con a bordo 4 ragazzine di età compresa fra 14 e 16 anni si sarebbe immessa sulla ex statale 211per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un’altra auto di maggiori dimensioni guidata da un uomo. L’urto è stato violento: la mini è stata “toccata” e sbattuta sul lato opposto della carreggiata e conseguentemente nel fosso. Immediati i soccorsi che hanno trasportato una delle ragazzine ad Alessandria con l’elicottero mentre le altre, oltre a piccole contusioni varie erano visibilmente spaventate e sotto shock.