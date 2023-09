“Vorrei sensibilizzare tutti i miei concittadini, e magari non solo loro, affinché siano presenti sabato 23 settembre alle ore 17 presso la chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Neve in Pairola, dove avverrà un interessante momento di studio e di approfondimento sui beni storico artistici della parrocchia di Pairola, attraverso l’analisi dei documenti archivistici dell’Archivio Storico Diocesano. I relatori della conferenza “Memorie d’Inchiostro” saranno la Dott.ssa Alma Oleari, direttrice dell’Archivio Storico Diocesano, il Dott. Gabriele Sandre, catalogatore del fondo archivistico, Don Emanuele Caccia, vice direttore del Museo Diocesano di Albenga e addetto agli uffici beni culturali, ecclesiastici e storici. Un’occasione unica per conoscere e per incontrare”.

Valerio Urso, Sindaco.



