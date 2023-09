Sabato 16 settembre a partire dalle ore 19.30, in occasione del ventesimo anno dalla fondazione dell’Associazione Amici di Santa Croce, si terrà l’edizione 2023 di Art & Wine, dove la Cultura incontrerà il gusto attraverso un percorso enogastronomico all’interno del salotto, realizzato per l’occasione, nella splendida location cinquecentesca del Chiostro di Santa Croce in Bosco Marengo (AL).

Potrete degustare ottimi vini abbinati ai piatti preparati dall’osteria contemporanea “Favorite!” di Alessandria, con possibilità anche per i vegetariani.

A rendere l’atmosfera ancora più avvolgente ci penserà la musica del DJ Francesco Kappa abbinando le vostre conversazioni con la giusta selezione musicale che accompagnerà la serata.

Per informazioni whatsapp 3519342810 e email art&wine@amicidisantacroceboscomarengo.it.

L’appuntamento culturale ha inizio alle ore 15 con la mostra “Arte in Santa Croce” giunta ormai alla sua XVI edizione e dove artisti contemporanei presenteranno le loro opere. Pittori, scultori e fotografi saranno i protagonisti nelle sale della meravigliosa location del XVI secolo.

Per ulteriori informazioni contattare il 3314434961, visitare il sito internet www.amicidisantacroceboscomarengo.it o la pagina facebook “Amici di Santa Croce di Bosco Marengo”