A fronte del successo ottenuto e delle richieste di visita specifica, la mostra “500 Monaco-Dolceacqua” del fotografo parigino Julien Spiewak verrà prorogata fino a domenica 1 ottobre 2023.

Sarà dunque possibile ammirare le splendide fotografie scattate dall’artista (sia all’interno del Palazzo del Principe di Monaco che in alcuni suggestivi interni di Dolceacqua) nelle sale del castello dei Doria, allestito per l’occasione.



“Un incrocio di sguardi, quelli di un giovane fotografo di talento, Julien SPIEWAK, che ha lavorato in entrambi i luoghi, offre ai nostri visitatori una rilettura originale e insolita dei legami, tragici e insieme amichevoli, che hanno segnato un destino comune per mezzo millennio.” Sono state le parole di S.A.S Principe Alberto II di Monaco

“La storia e le nostre radici ci indicano la strada e sono una sorta di pietra miliare per ognuno di noi: un riferimento e un processo culturale per capire cosa è stato, per capire chi siamo stati e, soprattutto, per sapere dove possiamo andare. La mostra “500” di Julien Spiewak, ricca d’immagini di vite e storie incrociate, è piena di significato e trasmette rigorosamente questo messaggio.” Commenta così il Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola