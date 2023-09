I Carabinieri della Stazione di Ozzano Monferrato, nel contesto di un’attività investigativa, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un soggetto 32enne di nazionalità albanese e residente nel casalese gravemente indiziato di avere perpetrato un furto in abitazione, avvenuto lo scorso 31 agosto in una villetta di Ozzano Monferrato. Le scrupolose indagini dei militari dell’Arma, avvalorate dall’analisi delle immagini di videosorveglianza e dalla preziosa collaborazione di alcuni cittadini testimoni, hanno consentito di raccogliere inconfutabili elementi di colpevolezza a carico del soggetto che, approfittando dell’assenza del proprietario ottantenne, si era introdotto in casa dopo avere forzato il lucernaio del tetto, sottraendo da un mobile della camera da letto una somma in contanti di circa € 2.000,00. Nei confronti del soggetto è quindi scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.