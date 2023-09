Nelle scuole di Diano Marina adottata in via definitiva eCivis Web App, l’applicazione che consente anche di disdire il pasto giornaliero degli alunni. Tutti i dettagli sul funzionamento della nuova modalità di gestione dei buoni pasto.

L’applicazione eCivis Web App – già utilizzata in via sperimentale nel precedente anno scolastico – è operativa in maniera definitiva per tutti gli alunni iscritti al Servizio di mensa scolastica 2023-2024 nelle scuole di Diano Marina. Per iscriversi è necessario accedere all’applicazione eCivis Web App oppure al portale https://dianomarina.ecivis.it/, in entrambi i casi utilizzando SPID o carta d’identità elettronica. L’applicazione precedentemente installata per l’iscrizione al servizio Mensa scolastica dovrà essere sostituita con quella nuova eCivis WEB APP, che può essere scaricata direttamente da Play Store oppure da Apple Store.

Una volta effettuata l’iscrizione al servizio di mensa scolastica, l’alunno risulterà presente in mensa ogni giorno ma – sempre tramite applicazione o portale – i genitori potranno accedere al calendario delle presenze in mensa e segnalare le eventuali assenze anche il giorno stesso (entro le 9.30). È possibile anche programmare le assenze future entro e non oltre 20 giorni. La mancata segnalazione dell’assenza entro i termini previsti comporterà l’addebito del buono pasto. Il manuale completo per le procedure di installazione e il funzionamento della nuova App “EcivisWEB APP” è disponibile nella sezione Notizie del portale https://dianomarina.ecivis.it/.

Le ricariche dei pasti possono essere effettuate online, utilizzando carte di credito o prepagate (collegandosi a https://dianomarina.ecivis.it/ o tramite App eCivis, cliccando su “Esegui Ricarica”) oppure presso gli esercenti accreditati ai pagamenti pagoPa (circuito Sisal, Lottomatica, Tabaccherie etc…) presentando – anche da cellulare – l’avviso di pagamento per la ricarica dell’importo desiderato, avviso che si deve Creare e scaricare selezionando “Esegui ricarica” – “Vuoi pagare e/o creare un avviso di pagamento?”.