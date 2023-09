Le Muse, il Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile della Riviera dei Fiori, è partito alla grande anche quest’anno, registrando un ottimo riscontro mediatico e da parte del pubblico, a cominciare dal vernissage della mostra CreAzione Donna su “Donna e Libertà” al Museo Civico di Sanremo, che ha registrato il tutto esaurito nonostante la concomitanza di altri eventi. Sia il dibattito su “Donna e libertà. A che punto siamo?”, sia il concerto di Alessia Capaccioni, con una scaletta attinente al tema della giornata, sono stati di grande qualità.

Il programma del 9 e del 17 settembre

Si prosegue il 9 settembre a Camporosso con una discussione su “Donne, lavoro e parità di genere. A che punto siamo?”, moderata da Lilia De Apollonia e Daniela Mencarelli Hofmann con Monica Lanfranco, Daniela Cassini, Silvana Puschiedda e Loriana Lucciarini, che al mondo del lavoro ha dedicato tre libri, uno sulle lavoratrici metalmeccaniche, uno sulla vicenda Whirlpool di Napoli, e un terzo sulle morti bianche sul lavoro. Segue, alle presentazioni dei libri, il concerto di Beatrice Campisi.

Il terzo evento ha luogo a Sanremo il 17 settembre con un dibattito su “Mamma o non mamma? Il corpo delle donne e la maternità”, moderato da Gabriella Benedetti e Bianca Scaglione a cui partecipano Cinzia Pennati, Chiara Pasetti, Simona Cantelmi e Donatella Sasso. Dopo le consuete presentazioni di libri, il festival si conclude con il concerto di Patrizia Cirulli.

L’idea

L’idea del Festival che è quella di sostenere e divulgare la creatività femminile come valore e patrimonio attraverso le diverse forme espressive dell’arte. Il festival intende il concetto di femminile come modo di essere e di sentire la vita e quindi come possibilità di arricchimento per la società tutta. Si propone di sostenere e divulgare una ricchezza che, per l’asimmetria che persiste fra i generi, non sempre trova lo spazio ad essa dovuto. Il festival rivolge la sua attenzione a opere di scrittrici emergenti accompagnate da madrine, ossia da nomi noti nel mondo della letteratura, ed è itinerante, coinvolge cioè diversi comuni della Riviera dei Fiori.

Sponsor: Regione Liguria, Comune di Sanremo. Comune di Camporosso, Banca di Caraglio, Coop Liguria, Soroptimist, Club per l’UNESCO di Sanremo.