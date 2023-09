Nell’ambito dell’iniziativa dei Weekend con l’Arte, organizzata dalla Biblioteca Castelli e patrocinata dal Comune di Pontecurone, sabato 23 settembre alle ore 17 si inaugura la Mostra personale di Fabrizio Falchetto, che rimarrà aperta anche durante il fine settimana successivo in concomitanza con la quattordicesima edizione della festa di Autunniamo.

Falchetto, che risiede in paese e vi realizza i suoi assemblaggi polimaterici dal 1999, per la prima volta in Pontecurone, nei locali della Sala polifunzionale di via Emilia 76, propone una mostra antologica dove saranno esposte le opere create a partire dal 2020, cioè dopo i primi venti anni di carriera artistica, già documentati in modo molto articolato ed esauriente in un catalogo che ripercorre l’esperienza creativa di cui è protagonista assoluto l’Omino di carta. La piccola scultura, caratterizzante in modo inconfondibile la produzione di Falchetto, filtra con uno sguardo tra l’ironico e il poetico emozioni e considerazioni sulla realtà e gli eventi contemporanei. Il suo autore lo mette in scena nei cosiddetti teatrini, utilizzando chine, colle e materiali di recupero, o lo disegna sui suoi murales riportandolo poi su cartoni, alcuni dei quali saranno pure in mostra. In occasione di questa esposizione oltre agli assemblaggi tridimensionali sarà possibile ammirare alcune fotografie del filone In continuo andare, una sorta di reportage dei viaggi dell’Omino di carta insieme al suo creatore.

La mostra, curata da Giovanna Franzin e presentata dal prof. Giuseppe Castelli, sarà visitabile con ingresso libero con i seguenti orari: dom. 24 settembre ore 10/12, 16:30/19:30 e 21/22:30; ven. 29 settembre ore 21/22:30; sab. 30 settembre ore 16:30/19:30 e 21/22:30; dom. 1° ottobre ore 10/12 e 15/19:30.