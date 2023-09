Sabato 16 settembre in Cattedrale a Tortona, cuore pulsante del Perosi Festival, al via l’8° edizione della rassegna dedicata a Lorenzo Perosi, sacerdote compositore tortonese.

Alle 21 la manifestazione si aprirà con il primo concerto in programma. Si intitola “Lorenzo Perosi, il volo dell’anima” e vede tra gli artisti sul palco anche il Direttore d’orchestra tortonese, conosciuto a livello internazionale, Andrea Albertini che torna in città proprio per testimoniare il ruolo di Tortona come luogo di produzione musicale e come polo culturale in tutta la regione Piemonte. Il Maestro sarà accompagnato dall’ensemble musicale “Le Muse”, interamente composto da voci femminili, e dal coro Erato di Novara, in cui spicca il nome del baritono tortonese Filippo Polinelli, Alessandro Fantoni e Alberto Angeleri (tenori).

Il concerto prevede l’esecuzione di brani inediti di musica sacra di Perosi, risalenti al 1894, epoca in cui il sacerdote era direttore della Cappella Marciana della Basilica di San Marco a Venezia. “Verranno proposti diversi pezzi accomunati dal respiro veneziano che ha influenzato il Maestro nei suoi anni alla Cappella Marciana- ha spiegato il Maestro Andrea Albertini, durante la conferenza stampa di presentazione del Festival, lo scorso 4 settembre. Il Maestro ha invitato tutti a partecipare “all’evento che- ha promesso- vedrà l’esecuzione anche di una vera e propria chicca tratta dai quaderni di Perosi, taccuini su cui il compositore era solito annotare i suoi pensieri e la sua musica.”

Anche per questa edizione Perosi Festival vanta il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Il Perosi Festival ha il patrocinio della Provincia di Alessandria e del Pontificio Istituto di Musica Sacra e media partner nazionali come Radio Vaticana e Radio Classica.

Come sempre l’accesso è gratuito ma è necessaria la prenotazione sul sito internet www.lorenzoperosi.net

Da segnalare, la novità della nuova edizione del Perosi Festival che ha fatto dell’inclusività la sua parola d’ordine. Quest’anno, infatti, nell’ambito del progetto “Città e Cattedrali” in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tortona e delle RSA Mater Dei, Lisino e Cora Kennedy, alcuni ospiti delle strutture saranno accompagnati agli eventi della rassegna e potranno poi partecipare a visite guidate della Cattedrale e a incontri di approfondimento sulla figura di Perosi che avverranno nelle RSA.