Ha riportato ferite di media gravità il giovane di 21 anni rimasto coinvolto nell’incidente stradale alla guida della propria auto, ma alla fine, forse è stato ancora fortunato perché la dinamica è stata tale che avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze.

Lo schianto si è verificato verso la mezzanotte di ieri, lungo la ex statale 211 fra Tortona e Sale, che è stata chiusa al traffico deviato a Castelnuovo Scrivia. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco è intervenuta l’ambulanza che ha trasportato il giovane al Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona le cui condizioni non sembravano eccessivamente gravi benché guaribili in alcune settimane.