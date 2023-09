Inizio settembre a vele spiegate per Serenella Sossi… è il caso di dirlo!

Dal 3 al 10 settembre 2023, anno che celebra il centenario della nascita della città di Imperia, patrocinata dal Comune, la personale dell’artista dal titolo evocatore

“Mare e Sirene di Serenella Sossi dialogano con le Vele d’Epoca”

allestita nel magico locale della palazzina Liberty dove il mare fa da cornice e invita a guardare oltre l’orizzonte come nei dipinti dell’artista.

La mostra è in occasione della storica manifestazione delle Vele d’Epoca di Imperia, già dal 1986, che si svolgerà dal 6 al 10 settembre 2023.

Verrà inaugurata domenica 3 settembre alle ore 18.30 , introdotta da una breve presentazione della prof.ssa Maria Teresa Verda Scajola che da anni segue il percorso artistico di Serenella.

A seguire un gradevole momento musicale con i maestri Maurizio Ditozzi al sax e Lorenzo Helmut Girola alla chitarra, del “centro studi musicali Gaetano Amadeo” di Imperia, che eseguiranno brani tratti dal repertorio jazz spaziando anche nei ritmi e sonorità latine in un intreccio di suoni e colori dati proprio dall’atmosfera della mostra.

In esposizione dipinti dove primeggia il mare e sculture rappresentanti sirene (tra cui in scala ridotta, la monumentale “Forma Sirena” da lei realizzata per il molo di Oneglia). Ma le sirene di Sossi non sono le pericolose ammaliatrici della mitologia omerica, ma personaggi femminili benevoli che accompagnano i marinai e gli amanti del mare in una serena navigazione.