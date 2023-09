Buona la prima per le aziende di mobilità aderenti del Consorzio Scat (Società Consortile Alessandrina Trasporti), che questa mattina – sabato 30 settembre, ndr – si sono presentate per la prima volta insieme al territorio nell’evento “Trasporto Pubblico Open Door” andato in scena in Viale della Repubblica ad Alessandria. A partire dalle prime ore della mattinata, le società di autolinee che gestiscono il servizio di trasporto pubblico nella provincia di Alessandria hanno esposto i loro mezzi nell’area pedonalizzata e si sono messe a disposizione del pubblico dei passanti per spiegare il funzionamento dei servizi offerti e far toccare con mano le novità più innovative del loro parco macchine. Accanto agli autobus sono stati allestiti dei punti informativi per presentare i servizi integrativi e complementari del trasporto pubblico locale, dal car sharing al noleggio, alle ultime tecnologie eco-sostenibili e smart messe in campo per migliorare e arricchire l’esperienza di viaggio.

Il Consorzio Scat oggi offre lavoro a circa 200 persone del territorio, ogni anno i 162 mezzi della flotta trasportano 3 milioni di passeggeri e percorrono 6 milioni di km. Nell’ultimo biennio sono stati sostituiti oltre 40 autobus e l’obiettivo è quello di acquistarne altri 60 nuovi entro il 2024, di cui 30 alimentati a metano, così da abbassare la loro età media da 11,5 a 8,5 anni.

“Siamo gli ultimi arrivati sul territorio e siccome siamo forestieri abbiamo pensato che era buona cosa presentarci, per raccontare chi siamo e far vedere come lavoriamo – spiega Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company, l’azienda di trasporto pubblico locale che da sola gestisce il 70% dell’intero servizio -. Oggi intorno al nostro lavoro esistono molto luoghi comuni da sfatare, così abbiamo pensato che era ora di mostrare il bicchiere mezzo pieno, fatto di voglia di innovare, sperimentare e vincere le sfide energetiche che deve affrontare oggi la mobilità sostenibile, tutte componenti che prendono linfa dalla passione e dall’entusiasmo per quello che facciamo”.

Interessanti, ma soprattutto utili, i servizi alla mobilità presentati negli stand allestiti vicino ai mezzi. Ad esempio “Mo”, il QR code parlante nato dalla collaborazione con Moeves che verrà collocato alle fermate per offrire agli utenti tutti gli orari degli autobus in partenza e in arrivo, con tanto di indicazione di eventuale ritardo. Oppure “Nolè”, il servizio di noleggio del mezzo più adatto per le proprie esigenze di spostamento (auto ibride, furgoni, bici e monopattini elettrici) disponibile 24 ore su 24. Ancora, “Wash4Green”, il sistema di lavaggio a secco incentrato sulla sostenibilità ambientale che non necessita di acqua, utilizza detergenti che si vaporizzano senza sporcare l’ambiente circostante al veicolo, produrre scarti al suolo o vapori nocivi. Per non dimenticare “MooneyGo”, l’app compagna di viaggio che permette di scegliere e pagare facilmente molti servizi di mobilità in città e fuori città: dalla sosta al trasporto pubblico, fino al treno e al taxi. Infine “Tabui”, l’app che fornisce tutte le informazioni utili per conoscere il territorio che si sta attraversando in autobus e che attraverso una sala d’attesa virtuale accessibile tramite un QR code collocato sullo schienale del sedile di fronte, permetterà presto di accedere anche a contenuti multimediali (come la realtà aumentata) per svagarsi e rilassarsi durante il viaggio.