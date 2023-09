SABATO 2 SETTEMBRE

Tortona: Mezzanotte Bianca. Le vie e le piazze del centro storico accolgono l’evento che saluta l’estate con musica, spettacoli, esibizioni e gastronomia. Musei e negozi aperti.



PIAZZA DUOMO

• ore 18:30/19:30 e ore 21/22 BIKE FREESTYLE con Vittorio Brumotti

• ore 19:30/21 e ore 22/23 DJ SET ANNI ’80

• ore 23 musica dal vivo anni ’80 MARTINELLI e a seguire I TWINS



PIAZZA MARCONI

• ore 18 LA NOTTE E LE NOTE DEL CAV stand informativi e momenti musicali a cura di Accademia San Matteo e Sonic Factory



PIAZZA ARZANO

• ore 18 ANIMAZIONE PER BAMBINI itinerante

• ore 21 “5 PASSI AVANTI” con i ragazzi delle classi 5° della Salvo d’Acquisto



PIAZZA G. LUGANO

• ore 19:45 ESIBIZIONE SCUOLE DANZA con Cheerleaders del Derthona – Palestra Futura: danza hip hop – Danzarte: danza moderna – MovEvolution.



PIAZZA MALASPINA

• ore 18:30 LE TROTTOLE ACROBATICHE di Rocco Il Trottolaio

• ore 20 gastronomia su prenotazione con CENA DELLA NOTTE BIANCA (per info e prenotazione: Polleria Moderna 0131.866321 3394558827 – Santa Caterina Pub & Bar 0131.862227 3389187445)



VIA EMILIA

• FORME D’ARTE estemporanea di Street Art con Fabio Bertoni, Franz, Rimoe, Roberto Bottone (numero civico 252)

• ore 18:30 gastronomia con L’AGNOLOTTO (angolo piazza Duomo) – birra con BOOTYBAY ITALIAN CRAFT BEER (fronte chiesa San Matteo)

• ore 19:30 spettacoli di giocoleria con Pazzanimazione (fronte chiesa San Matteo) – TRUCCABIMBI con Pazzanimazione (via Emilia n. 215)

• ore 21 danza con FADA_Lab e SFILATA NEGOZI (via Emilia sud nei pressi di piazza Malaspina)



VIA CARDUCCI

• ore 21 musica dal vivo con MIND’S BLACK



LARGO BORGARELLI

• ore 18:30 L’APERI BORGA…live music con Guido Melotti



CORSO MONTEBELLO

• ore 18:30 gastronomia con TRACKTORIA IL GIRASOLE di Gavi , FARINATA e MACEDONIE di az. Sorlini (angolo via Bidone)

• ore 20:30 (con interruzione per sflata) GRANADILLA cover musica dal vivo (piazzetta)

• ore 21:30 SFILATA DI MODA con Il Sarto e altri commercianti



MUSEI APERTI

• ore 21 Pinacoteca Il Divisionismo – Ma-De (Museo Archeologico Dertona) – Museo del Mare – Atelier Sarina





INFO E CONTATTI

COMUNE DI TORTONA – UFFICIO TURISMO E MANIFESTAZIONI

tel. 0131.864297 e-mail mauradamilano@comune.tortona.al.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Volpedo: Fino al 1° ottobre presso lo studio del pittore Pellizza da Volpedo mostra “Figure Femminili”. Orario: 15-18

San Sebastiano Curone: fino al 2 ottobre tre mostre in memoria del pittore felice Giani. Le rassegne si svolgono presso l’archivio del pittore in piazza Roma (opere da collezioni private), presso l’oratorio della Trinità (mostra ”Il viaggio da Faenza a Marradi“) e presso la Casa del principe ( ”Disegni di Felice Giani raccolti da Piero Leddi“). Orario di visita

venerdì, sabato, domenica dalle or e16 alle 19 altri giorni su prenotazione info@archiviopittorgiani.com . Tel + 39 3343334015

Pontecurone: in piazza Martiri della Libertà dalle 19 Sagra della Cipolla l menù della sagra ripropone ricette tipiche della tradizione culinaria. Oltre alle ricette a base di cipolla, la cucina offre tutte le sere della sagra primi e secondi piatti il tutto accompagnato da buon vino. Musica dal vivo.









DOMENICA 3 SETTEMBRE

Tortona: Dalle 15 alle 19 aprono gratis al pubblico Casa Barabino con lo studio del pittore Angelo Barabino nell’omonima via di Tortona e, sempre a Tortona ma in via Calcinara la Gipsoteca “Luigi Aghemo” – Laboratorio didattico “il Divisionismo” Pinacoteca



Viguzzolo: oratorio Sant’Antonio concerto di MAURIZIO MAFFEZZOLI – organo