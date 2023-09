La Giunta- Chiodi saluta il suo mandato (la prossima Primavera ci sono le elezioni) con una manifestazione che ricorda tanto quella che è stata forse la prima grande iniziativa: la Notte Bianca del Settembre 2019. Oggi a 4 anni di distanza dopo quasi tre di Pandemia ritorna quella che una molto cara al vice Sindaco Fabio Morreale fortemente voluta da lui e dai tanti giovani tortonesi. Nessuno 4 anni fa avrebbe mai immaginato cosa sarebbe successo dopo…

Il mandato non certo finito e a Settembre riprende anche “Estate d’Istanti”, poi ci sono le manifestazioni natalizie e quelle estive, ma quella di domani era forse l’ultima occasione per allestire una nuova Notte Bianca e la Giunta non ha perso tempo.

Il programma lo vedete tutto nella locandina.

Noi vogliamo sperare che questa sia la seconda di una lunga serie di Notti (o mezze) dove tutti i Tortonesi (ma non soltanto loro) vivono e si divertono.