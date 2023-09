Sabato prossimo, 16 settembre, alle 21 in Duomo a Tortona, torna il Perosi festival, una delle manifestazioni più importanti organizzate a Tortona dedicata al famoso compositore.

Protagonisti della serata l’ensemble “Le Muse” e il coro Erato di Novara diretti dal Maestro Andrea Albertini. L’ingresso sarà gratuito, ma poiché i posti vanno presto esauriti è bene prenotarsi al link https://www.metooo.it/e/concerto-di-apertura-del-perosi-festival-2023.

IL CONCERTO

Nel 1898 Perosi è direttore a Venezia della Cappella Marciana. E’ molto apprezzato in città e riceve infatti in quest’anno la cittadinanza onoraria. Nonostante la sua fama crescente, i rapporti con la Fabbriceria si fanno sempre più tesi e così il maestro incomincia un rapporto con la Cappella Sistina ufficializzato da papa Leone XXIII il 15 dicembre dello stesso anno, giorno nel quale viene nominato direttore perpetuo della Cappella musicale Pontificia Sistina. Mantenne i due incarichi in contemporanea per circa un anno, salvo nel 1899 lasciare definitivamente e senza rimpianti Venezia. Gli anni veneziani sono stati (seppur sofferti) estremamente importanti per le composizioni perosiane.

Innanzitutto furono estremamente prolifici da un punto di vista compositivo: La Passione di Cristo (1897), Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo e Resurrezione di Lazzaro (1898) e tutta una serie di composizioni sacre che risentono dello stile veneziano proveniente da Monteverdi e dai fratelli Gabrieli (uso di ottoni e timpani, archi in raddoppio del coro…). Alcune di queste composizioni diciamo così minori, sono state concepite con il solo accompagnamento dell’organo. Perosi ci ha però lasciato appunti e scritti nei quali lascia presagire una trascrizione futura per orchestra in questo particolare stile , che (forse per il trasferimento a Roma del 1899) non avvenne mai. Il programma che presentiamo è proprio una ricostruzione di quelli che sono stati gli appunti perosiani volti all’ampliamento della sua idea primigemia. Il tutto per gentile concessione della Fondazione Levi di Venezia, tenutaria degli originali manoscritti perosiani degli anni veneziani.





IL PROGRAMMA



Requiem per voci virili (1898)



Magnificat per voci femminili (1898)



Magnificat per coro a voci dispari (1898)



Ave Maris Stella per solisti e coro (composizione inedita tratta dal quaderno di appunti musicali n. 10)



Ensemble LE MUSE

Coro ERATO di Novara



Alessandro Fantoni: tenore



Alberto Angeleri : tenore



Filippo Polinelli : baritono



Preparatore del coro

FRANCESCO IORIO



Direttore

ANDREA ALBERTINI