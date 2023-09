La nona edizione di “Cultura a porte aperte” partirà in tutto il Piemonte sabato 23 e domenica 24 settembre 2023, in occasione delle Giornate europee del patrimonio culturale, ma in Diocesi di Tortona già a partire dal 17 settembre sono stati aperti diversi edifici e proposto un inedito itinerario UVA (Una Valle d’Artisti), mirato alla valorizzazione della Valle Curone, proprio grazie alle associazioni di volontari che fanno parte del Progetto diocesano Chiese Aperte.

Il programma prevede l’apertura straordinaria di monasteri, chiese, pievi, santuari e musei che fanno parte del circuito di “Città e Cattedrali”, un piano di valorizzazione di circa 600 luoghi d’arte sacra organizzati in itinerari geografici e tematici, fruibili in Piemonte e Valle d’Aosta, ideato da Fondazione CRT e dalla Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici del Piemonte e della Valle d’Aosta. Le aperture, proposte in date diverse,proseguiranno anche nel mese di ottobre.

Oltre alle aperture dei siti, l’evento propone un calendario di attività e incontri culturali per i mesi autunnali, che mette al centro le persone e le comunità inclusive, con particolare attenzione alle capacità sensoriali e cognitive.

Protagonisti sono le diocesi del territorio e gli oltre 2000 volontari culturali che nel corso di tutto l’anno garantiscono la fruizione e la valorizzazione dei beni ecclesiastici, luoghi carichi di storia e arte, organizzati in itinerari di visita geografici e tematici.

LUOGHI DEL TORTONESE

Viguzzolo Pieve di Santa Maria ore 16/18

aperture e visite guidate a cura dell’Associazione Culturale Viguzzolese cell. 3516704484 – www.viguzzolocultura.it

ingresso gratuito

Castelnuovo Scrivia Chiesa dei Santi Pietro e Paolo ore 15/17:30

apertura e visite guidate a cura dell’Associazione Cantiere Cultura Castelnuovo Scrivia

ingresso gratuito

Pontecurone Chiesa di Santa Maria Assunta ore 15:30/18

apertura e accompagnamento a cura dei volontari Associazione il Paese di Don Orione APS

tel. 0131. 887044 e-mail: parsantamariapontecurone@virgilio.it

ingresso gratuito

Volpedo Pieve di San Pietro dal 2 settembre al 1 ottobre orario: sabato e domenica ore 15-18

12ª edizione Biennale Pellizziana mostra pittorica “Le figure femminili” nell studio del pittore Giuseppe Pellizza, in contemporanea apertura della pieve romanica di San Pietro

Associazione Pellizza da Volpedo tel. +39 0131 80318 cell. +39 338 5633056 e-mail info@pellizza.it

ingresso gratuito

INFO

• Ufficio Beni Culturali 0131.816609 e-mail beniculturali@diocesitortona.it

• Museo Diocesano d’Arte Sacra