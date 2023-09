Domenica 24 settembre 2023 dalle ore 7,00 alle ore 19,00 si terrà la decima edizione di Dynamo 12 ore; sede dell’evento sarà Monferrato Active in via Papa Giovanni II , 5 a Casale Monferrato. Si tratta di una dodici ore di nuoto a scopo benefico non competitiva, il cui ricavato sarà devoluto a Dynamo Camp.

Dynamo Camp è un’associazione che ospita gratuitamente, per periodi di vacanza e svago, bambini con patologie gravi, supportandoli attraverso la Terapia Ricreativa, a ritrovare serenità e fiducia in se stessi. Tutte le attività sportive offerte da Dynamo sono una sfida personale con tanto divertimento e senza elementi di competizione, per ogni bambino malato “niente è impossibile” e “tutto è accessibile a tutti” nel rispetto delle proprie capacità e tempi.

Sono diverse le modalità per poter contribuire: come nuotatore, con ingresso a offerta libera, nuotando come e quanto si vuole, senza limiti di età e capacità; come “contavasche” aiutando a contare le vasche di chi nuota restando comodamente seduto a bordo piscina; richiedendo la T-shirt celebrativa della giornata grazie al supporto dello sponsor Zerbinati che è al fianco dell’iniziativa sin dalla prima edizione; oppure donando direttamente online dai profili social dynamo12ore.

Così Simona Carrettoni, organizzatrice Dynamo12ore: “Ringrazio l’Assessore allo Sport ed il Comune di Casale per la disponibilità, Monferrato Active per la collaborazione alla manifestazione, gli sponsor Zerbinati e Publycom per essere al nostro fianco e credere nell’iniziativa. Invitiamo tutti a partecipare domenica 24 per regalare insieme nuovi sorrisi ai bambini di Dynamo Camp!”

L’Assessore Luca Novelli interviene affermando che: “Quando lo sport si unisce a finalità filantropiche come quelle portate avanti da questa iniziativa, non possiamo che essere aperti a collaborazione e supporto. Casale Monferrato è storia, cultura, buon vivere, ma anche sport e solidarietà”.