Dal 12 settembre presso la biglietteria del Teatro, è possibile per gli abbonati della stagione 22-23 confermare il proprio posto per la nuova stagione del Teatro Civico organizzata dal Comune di Tortona insieme alla Fondazione Piemonte dal Vivo e acquistare i biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento.

Per i nuovi abbonati a posto fisso la biglietteria è a disposizione dal 19 settembre, mentre per gli abbonati a scelta a 6 spettacoli dal 26 settembre.

La vendita dei singoli biglietti è disponibile dal 3 ottobre.

Le vendite online sul sito www.vivaticket.it partono contestualmente alle date della biglietteria tranne che per le conferme che devono essere effettuate in biglietteria.

La stagione in partenza il 19 ottobre, prosegue fino al 12 aprile con 10 spettacoli in abbonamento ai quali si aggiungono il concerto di Antonella Ruggiero e due spettacoli per le famiglie.

Teatro No Limits

A partire dalla stagione 23-24 la Fondazione Piemonte dal vivo si impegna per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile e in quest’ottica sostiene il progetto Teatro No Limits, promosso e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS e con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione – DIT – Università di Bologna Campus di Forlì. L’iniziativa porta l’audiodescrizione a teatro e consente al pubblico non vedente e ipovedente di assistere pienamente agli spettacoli, rendendo “visibili” scene, costumi, cambi luce, movimenti degli attori e ogni altro elemento silenzioso della messa in scena, abbattendo la barriera del buio.

Per la stagione 2023/2024 sono tre gli spettacoli del Teatro Civico che saranno audiodescritti: Who am I (19/10), Le nostre anime di notte (18/01), L’anatra all’arancia (16/02).

Gli spettacoli audiodescritti devono essere prenotati attraverso il numero whatsapp 3282435950. È previsto un biglietto ridotto per non vedenti e ipovedenti, gratuito per l’accompagnatore.

Collaborazioni con il Fai e Abbonamento Musei

Inoltre, tutte le stagioni comunali 2023-24, organizzate in collaborazione con Piemonte dal Vivo, confermano ed estendono il sistema di relazioni con altri enti per ampliare e favorire l’offerta culturale destinata al pubblico dei suoi teatri. Grazie alla sinergia con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – Regione Piemonte, sarà possibile visitare alcuni teatri storici del Piemonte, per consentire ai partecipanti di apprezzare il valore storico-artistico di spazi che non sono soltanto “contenitori” di spettacolo dal vivo. Agli iscritti FAI è inoltre garantito il biglietto ridotto per gli spettacoli nei teatri del Circuito. Agevolazioni anche per i tesserati dell’Abbonamento Musei per gli spettacoli delle stagioni organizzate da Piemonte dal Vivo.

Ventennale Fondazione Piemonte dal Vivo

Le azioni di rete rientrano in un articolato progetto di valorizzazione e ricerca che accompagna Piemonte dal Vivo lungo l’intero corso del 2023, per festeggiare i vent’anni trascorsi dalla costituzione della Fondazione e culmina in autunno con un convegno sui temi del decentramento, della circuitazione e del riequilibrio territoriale in regione.

Programma Stagione Teatrale 2023-2024