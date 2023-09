Terminati i lavori di riqualificazione, sono stati riaperti i parcheggi di corso Marenco adiacenti alla stazione ferroviaria. L’intervento, che ha comportato una spesa totale di 165.000 euro, è stato interamente finanziato grazie ai fondi del progetto condiviso di sviluppo legato alla realizzazione del terzo valico ferroviario.

I lavori hanno interessato tutta la parte sopraelevata di corso Marenco con la realizzazione della pavimentazione in asfalto, che ha sostituito quella in ghiaia, e il posizionamento di una ringhiera in ferro al posto della vecchia barriera in cemento. Grazie alla nuova segnaletica orizzontale, sono stati razionalizzati e ordinati gli stalli di sosta: ora se ne contano 64 (tutti gratuiti), oltre a tre riservati alle persone disabili e a un’area per ciclomotori. L’opera sarà completata a breve con l’installazione di nuovi punti luce che si aggiungeranno all’illuminazione pubblica già presente nella via sottostante.

«La riapertura – commenta il Vice Sindaco Simone Tedeschi – riconsegna alla città un’area di sosta migliorata e più sicura, a servizio del centro storico e dei pendolari che utilizzano la stazione ferroviaria. Colgo l’occasione per ringraziare il mio predecessore, Diego Accili, che ha voluto fortemente la realizzazione di quest’opera e ne ha seguito personalmente la progettazione insieme agli uffici comunali».